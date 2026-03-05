Iran la guerra si allarga tra Libano Azerbaigian e Qatar Meloni | Non siamo in guerra Crosetto | Può succedere di tutto

La tensione tra Iran, Libano, Azerbaigian e Qatar si intensifica mentre il conflitto, iniziato con gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, si diffonde nella regione. Meloni afferma che l’Italia non si trova in guerra, mentre Crosetto avverte che la situazione potrebbe evolversi in modi imprevedibili. La crisi nel Medio Oriente coinvolge diversi attori e provoca ripercussioni su vari paesi della zona.

La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio Oriente. Dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei, colpito nei raid iniziali che hanno decapitato parte della leadership militare e nucleare iraniana, la regione vive ore di fortissima instabilità. Missili iraniani hanno colpito Israele e diverse basi americane nel Golfo, mentre Washington e Tel Aviv continuano le operazioni militari contro obiettivi legati alla Repubblica islamica e ai suoi alleati. Il fronte libanese si è riaperto con violenza: Hezbollah ha lanciato attacchi dal sud del Libano e Israele ha risposto con bombardamenti su Beirut e altre città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra in Iran, il ministro Crosetto al parlamento: “Può succedere di tutto”Le tensioni internazionali legate alla guerra in Iran continuano a crescere e iniziano a produrre effetti anche sulle decisioni di sicurezza adottate...

Iran, la guerra si allarga tra Libano, Golfo e Iraq. Smentita dei curdi sull’offensiva di terra. Kim Jung-Un: “Pronti a fornire missili a Teheran”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...

Iran, la guerra in diretta: nuovi raid su Teheran, droni sull’Azerbaigian. Crosetto sulle basi Usa in Italia: Se ci sarà richiesta valuteremoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti: il conflitto si allarga, continuano i raid su Teheran e Libano, attacchi iraniani ... fanpage.it

Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. La Russia si smarca: L’Iran non ci ha chiesto alcun aiutoTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it

MEDIO ORIENTE | Conflitto in Iran, in Aula i ministri degli Esteri e della DIfesa. Tajani: 'Coinvolti dalla crisi in Iran 100.000 italiani'. Crosetto: 'Evacuati in Arabia 250 militari, risponderemo alle richieste dei Paesi amici in difficoltà anche con mezzi anti drone' #A - facebook.com facebook

#Iran, #Tajani: "Gli italiani che hanno lasciato aree a rischio sono già 10.000 x.com