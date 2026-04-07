Il ministro della Difesa ha fornito dati sugli atterraggi nelle basi statunitensi negli ultimi otto anni, durante un’interpellanza alla Camera tenutasi il 7 aprile. La discussione si è concentrata sulle informazioni condivise, con possibili riferimenti a dati riservati. Crosetto ha risposto a una richiesta di chiarimenti, sollevando attenzione sulla natura delle informazioni divulgate e sulla loro rilevanza per il settore della difesa.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel rispondere all’interpellanza urgente oggi 7 aprile alla Camera ha spinto sull’acceleratore della polemica. Gil veniva chiesto conto degli atterraggi da parte di velivoli da combattimento americano in particolare nella base Usa di Sigonella (atterraggio che almeno in una circostanza è stato negato ) e lui, nell’argomentare di quanto e come anche i governi di centrosinistra hanno dato l’ok ad atterraggi e decolli di velivoli militari ha dato un elenco dettagliatissimo. Troppo, secondo ambienti della Difesa consultati da Open. Al punto che ci sarebbe stata più di una preoccupazione perché ci sarebbe il rischio che alcuni di questi velivoli citati siano oggetto proprio degli accordi secretati che regolano il funzionamento delle basi Usa in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti.

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