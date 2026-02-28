Meloni e governo italiano vicini alla popolazione iraniana che con coraggio chiede il rispetto dei propri diritti

A seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che il governo italiano si avvicina alla popolazione iraniana che chiede il rispetto dei propri diritti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione nella regione, con il governo che manifesta attenzione verso le proteste e le richieste di libertà provenienti dall’Iran. La posizione ufficiale è stata comunicata attraverso un intervento pubblico del premier.

La premier riunisce d'urgenza i suoi vice, il ministro della Difesa e i sottosegretari. Al termine della conferenza la nota: Italia pronta a sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni "A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell'Intelligence". Iran, Meloni: "Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita""Per quello che riguarda l'Iran penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation, è quello che l'Italia continua a fare, ne ho parlato tra l'altro... Il comunicato di palazzo Chigi: «L'Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici.