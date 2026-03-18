In Inghilterra, nel sud del paese, si registrano nuovi casi di meningite con due giovani di 21 e 18 anni deceduti. Il ministro della Sanità ha dichiarato che la situazione è senza precedenti, mentre le autorità sanitarie stanno monitorando l’andamento dei contagi. Le notizie riguardano anche altri pazienti ricoverati e l’attivazione di misure di prevenzione nelle aree colpite.

Nel Sud dell’Inghilterra è allarme meningite, due giovani sono morti a causa dell’infezione e altri ragazzi sono ricoverati in ospedale in condizioni serie. Un focolaio è stato registrato tra l’università del Kent (nell’omonima contea) e una scuola superiore vicina, a Faversham, attorno a Canterbury. I casi di meningite in Inghilterra Le autorità sanitarie britanniche della Uk Health Security Agency hanno confermato che, finora, due giovani sono morti per meningite. Le vittime sono uno studente di 21 anni dell’università del Kent e un 18enne all’ultimo anno di scuola. La vaccinazione contro la meningite di una studentessa delle scuole superiori Altri 11 ragazzi sono ricoverati in condizioni serie in ospedale, in tutto sarebbero stati registrati circa una ventina di casi, sei dei quali apparterrebbero alla categoria B. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di meningite e morti in Inghilterra, ministro della Sanità dà l'allarme: "Situazione senza precedenti"

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme meningite in Inghilterra, il Ministero: “Situazione senza precedenti”. E il contagio arriva in Francia

Due studenti morti per meningite in Inghilterra e 11 ricoverati, allarme focolaio nel night club di CanterburyUn focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra.

Aggiornamenti e notizie su Casi di meningite e morti in...

Temi più discussi: Meningite B, focolaio nel Regno Unito: due giovani morti e 15 casi confermati. Scattano vaccini e profilassi; UK, allarme meningite morti 2 giovani in Kent:Epidemia senza precedenti. Un caso anche in Francia; Meningite B, è allarme in Inghilterra: sintomi, rischi e come si prende; Focolaio di meningite MenB nel Kent: due giovani morti e 13 ricoverati, allarme nel Regno Unito.

Meningite, epidemia fra studenti in Uk: 2 morti e 15 casi confermatiMeningite in aumento in Inghilterra: nuovi casi e allerta tra i giovani. Ecco cosa sta succedendo, i sintomi da riconoscere e le misure di prevenzione ... adnkronos.com

Meningite e sintomi, Lopalco: Attenzione ai primi segnali, i rischi per l’Italia dai casi in UKIl professor Pier Luigi Lopalco parla del focolaio di meningite nel Kent e dei rischi: I primi sintomi sono mal di testa, febbre e rigidità del collo ... fanpage.it

Per oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale, in occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di co - facebook.com facebook

La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario in via d'urgenza della società Dama, titolare del marchio Paul & Shark e Alberto Aspesi Spa. Si tratta del filone che mira ad accertare casi di caporalato nell'industria della moda. x.com