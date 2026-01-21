Laura Pausini è l’ultimo bersaglio del web il caso Amoroso non ha insegnato proprio nulla

Negli ultimi tempi, Laura Pausini è al centro di polemiche online che ricordano il caso Amoroso, evidenziando come ancora oggi si sottovalutino i rischi di una gestione superficiale delle critiche sui social. Questo fenomeno solleva domande sulla responsabilità delle piattaforme e sulla tutela degli artisti. È importante analizzare con attenzione i motivi di tali attacchi e le conseguenze di una comunicazione digitale poco consapevole.

Da mesi Laura Pausini è finita in una spirale di odio, insulti e offese, diventando l’ultimo bersaglio del web. Ma qual è la sua colpa e perché tutti ce l’hanno con lei? Tutti, all’estero, ci invidiano Laura Pausini. In paesi come la Spagna, il Brasile, la Colombia, gli Stati Uniti, il Messico, e non solo, l’artista romagnola è vista alla pari di nomi del calibro di Beyoncé e Taylor Swift. In Italia invece, soprattutto negli ultimi mesi, questo non accade. Da diverso tempo infatti la cantante, che ha portato i Grammy nei nostro paese, ha vinto un Golden Globe ed è stata nominata anche agli Oscar, è finita in un vortice di odio ingiustificato, venendo letteralmente massacrata dagli utenti del web. 🔗 Leggi su Novella2000.it

