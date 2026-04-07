Il ministro della difesa ha dichiarato che questa crisi internazionale è la più grave mai affrontata, affermando che Hiroshima non ha insegnato nulla. Ha anche precisato che l’Italia non si considera alleata di singoli leader come Trump o Biden, ma degli Stati Uniti nel loro complesso. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni globali e di analisi sulla posizione del nostro paese nelle alleanze internazionali.

“Spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. E’ una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. E questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo, che non ha saputo prendere lezioni da quanto era accaduto nel secolo scorso e non ha consolidato gli anticorpi per ciò che stiamo vivendo ora». E’ questo il pensiero del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera. «Temo che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perchè so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: “E’ la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla”

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Il ministro Crosetto non ha usato mezzi termini. Alla domanda se esista il rischio concreto che tutto si blocchi, la risposta è stata netta: “È ciò che si teme. Non tutto ma molto”. - facebook.com facebook

Utilizzo delle basi Usa in Italia, oggi Crosetto alla Camera. Il ministro al Corriere: 'E' la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla' #ANSA x.com