Il ministro della Difesa ha parlato alla Camera durante un’informativa urgente, affermando che il governo rispetta i trattati internazionali ma che l’Italia non si trova in guerra. Ha spiegato che le decisioni prese sono state dettate da esigenze legate alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi del paese. La discussione si è concentrata sulla situazione internazionale e sulle misure adottate dal governo in risposta agli sviluppi recenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento del ministro della Difesa. Durante un’informativa urgente alla Camera sull’utilizzo delle basi militari statunitensi in Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito la posizione del governo: il rispetto degli accordi internazionali non implica alcun coinvolgimento diretto in conflitti armati. Il ministro ha ribadito che l’Italia è parte della NATO ma non è in guerra con l’Iran, sottolineando la capacità del Paese di far rispettare i trattati senza oltrepassare i limiti stabiliti. Continuità negli accordi con gli Stati Uniti. Crosetto ha evidenziato come da oltre 75 anni l’Italia abbia mantenuto una linea coerente e costante nell’applicazione degli accordi con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crosetto alla Camera: “Rispettiamo i trattati, ma non siamo in guerra”

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Crosetto: «Sulle basi solo rispetto degli accordi, ma non siamo in guerra»«Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l'Iran. Sappiamo far rispettare i trattati». Lo ha ribadito il ministro della ... avvenire.it

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#tagada Le parole del Ministro Guido Crosetto durante l'informativa urgente alla Camera sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi. x.com