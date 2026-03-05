Tajani e Crosetto alla Camera l' Italia non è in guerra Via libera alla risoluzione del

La Camera ha approvato una risoluzione con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astensioni, riguardante le comunicazioni del governo sulla situazione in Iran e nel Golfo. Tajani e Crosetto erano presenti durante la discussione. Durante la seduta, è stato affermato che l’Italia non è in guerra. La discussione si è svolta senza ulteriori interventi o dichiarazioni successive.

AGI - La Camera ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti, la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del governo sulla situazione in Iran e nel Golfo. La risoluzione presentata da Pd, Movimento 5 stelle e Avs è stata invece bocciata con 178 no, 99 sì e 14 astenuti. La Camera ha infine approvato alcune parti dei testi proposti da Iv, +Europa e Azione su cui il governo aveva espresso parere positivo con riformulazioni. Il voto dell'Assemblea arriva al termine delle comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente. "Il governo è pronto a intervenire anche sul fronte economico per mitigare l’impatto di questa crisi, che è purtroppo già visibile. 🔗 Leggi su Agi.it

