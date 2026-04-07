Crosetto alla Camera | No a rotture isteriche | sull' utilizzo delle basi Usa in Italia ci guidano leggi e trattati

In Parlamento sono riprese le discussioni sulle basi militari statunitensi in Italia, con diverse dichiarazioni dei politici coinvolti. Le polemiche sono state riaccese dall’episodio di Sigonella e ora si concentrano sul rispetto delle leggi e dei trattati internazionali che regolano l’utilizzo di queste strutture. Durante l’intervento, un esponente del governo ha sottolineato che le decisioni in materia si basano esclusivamente su norme e accordi stipulati.

Il ministro della Difesa è intervenuto alla vigilia dell'attacco annunciato dalle autorità americane, ma l'informativa non ha convinto le opposizioni che parlano apertamente di "ambiguità" Le polemiche sulle basi militari statunitensi in Italia, riaccese dopo il caso Sigonella, arrivano in Parlamento. E il ministro della Difesa Guido Crosetto sceglie una linea netta: nessuna forzatura, nessuna ambiguità, ma pieno rispetto delle regole che da decenni disciplinano la presenza americana nel Paese. Nel corso dell’informativa urgente alla Camera, Crosetto ha ricostruito il quadro giuridico che regola l’utilizzo delle basi Usa, definendolo "l’ossatura del nostro sistema di sicurezza". 🔗 Leggi su Today.it

Tajani e Crosetto alla Camera, "L'Italia non è in guerra. Sull'utilizzo delle basi Usa dec...AGI - Al via nell'Aula della Camera, le comunicazioni del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.

Crosetto: “Su utilizzo di basi Usa in Italia valgono i trattati”“Su Muos e Sigonella ed altro sono pronto a rispondervi, ma vorrei ricordarvi cosa vi ho già detto in Parlamento: l’utilizzo delle basi militari sul...

Temi più discussi: Il caso Sigonella atterra alla Camera (oggi alle 16). La difesa di Crosetto: Rispettati i patti; Difesa, caro energia, scandali: l’aprile nero di Giorgia Meloni; Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; Sigonella, Crosetto il 7 in aula. Il Pd: Altri movimenti sospetti.

Crosetto alla Cemera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra'Il ministro in Aula: 'Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Usa. Non possiamo assecondare rotture isteriche. Il Paese ha bisogno di unità' (ANSA) ... ansa.it

Caso Sigonella, Crosetto: non bisogna essere eroi per dire no agli UsaRoma, 7 apr. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato oggi alla Camera, nell’informativa urgente sugli accordi che disciplinano l’uso delle basi in Italia, che la linea del go ... askanews.it