Tajani e Crosetto alla Camera L' Italia non è in guerra Sull' utilizzo delle basi Usa dec

Al momento si svolgono alla Camera le comunicazioni del governo sulla situazione in Iran e sulla crisi in Medio Oriente. Tajani e Crosetto sono presenti per riferire in merito alla posizione dell’Italia e all’utilizzo delle basi militari statunitensi nella regione. La discussione riguarda le questioni di politica estera e sicurezza, con interventi in aula da parte dei rappresentanti governativi. La seduta è in corso.

AGI - Al via nell' Aula della Camera, le comunicazion i del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente. Nell'aula di Montecitorio, parlano i ministri degli Esteri, Antonio Tajani e della Difesa, Guido Crosetto. Il loro intervento durerà complessivamente circa 45 minuti. Seguirà la discussione generale (circa due ore), e la replica dei due ministri. Poi i pareri sulle risoluzioni pretestate dai gruppi politici e il voto dell'Assemblea. In tutto circa quattro ore e mezza di dibattito parlamentare. La diretta delle comunicazioni del governo. 10.43 Crosetto, ad oggi nessuna richiesta per le basi Usa in Italia. "Ad oggi non è arrivata alcuna richiesta di utilizzo delle basi Usa in Italia, non c'è un tema di uso di basi da concedere.

Tajani e Crosetto alla Camera, "'Italia non è in guerra. Sulla concessione delle basi Usa ...AGI - Al via nell'Aula della Camera, le comunicazioni del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.

Crosetto: "Su utilizzo di basi Usa in Italia valgono i trattati""Su Muos e Sigonella ed altro sono pronto a rispondervi, ma vorrei ricordarvi cosa vi ho già detto in Parlamento: l'utilizzo delle basi militari sul...

