Il ministro della Difesa ha affermato alla Camera che l’Italia non intende adottare un atteggiamento isterico e ha precisato che il paese non si trova in guerra contro l’Iran. Ha sottolineato che il governo rispetta i trattati internazionali e le alleanze, ricordando la collaborazione con gli Stati Uniti e la presenza nella Nato. Le sue dichiarazioni sono state fatte in risposta a tensioni internazionali e discussioni politiche sul tema.

« Sappiamo far rispettare i trattati, siamo alleati degli Usa e siamo nella Nato, ma non siamo in guerra contro l’Iran ». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente sull’utilizzo delle basi Usa in territorio italiano, dopo il no dell’Italia all’utilizzo della base di Sigonella, il 27 marzo scorso, per gli aerei americani impegnati nel conflitto a Teheran. Le parole di Crosetto: “Nessun governo ha rotto alleanza con Usa”. « L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione, o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto alla Camera: “No a rotture isteriche. Non siamo in guerra contro l’Iran, ma rispettiamo i trattati e le alleanze”

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Crosetto alla Camera: "No a rotture isteriche: sull'utilizzo delle basi Usa in Italia ci guidano leggi e trattati"Il ministro della Difesa è intervenuto alla vigilia dell'attacco annunciato dalle autorità americane, ma l'informativa non ha convinto le opposizioni...

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Il ministro della Difesa, Guido Crosetto apre l’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane e dichiara: «Noi fedeli alla Costituzione e agli accordi in questo periodo di follia» - facebook.com facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com