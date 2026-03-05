Il governo italiano ha espresso riserve sulle basi militari in Iran e sui raid condotti da Stati Uniti e Israele, con il ministro della Difesa che ha affermato che l’operazione è stata “al di fuori delle regole del diritto internazionale”. La premier ha ribadito che l’Italia non è coinvolta nel conflitto e che non intende intervenire. La posizione ufficiale arriva in un momento di tensione crescente nella regione.

ROMA – “Certo che è stata al di fuori delle regole del diritto internazionale”. Arriva in una risposta di Guido Crosetto alle opposizioni, il primo giudizio esplicito del governo sull’operazione avviata da Usa e Israele in Iran. Un conflitto “partito all’insaputa del mondo, “che “non abbiamo voluto” e “che ora ci si trova a gestire”, chiarisce il ministro della Difesa, le cui comunicazioni al Parlamento, in tandem con quello degli Esteri Antonio Tajani, sono precedute di primo mattino da un’intervista radiofonica di Giorgia Meloni. “Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”, la puntualizzazione della premier, che a sua volta parlerà alla Camera e al Senato mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: il governo italiano frena sulle basi. Crosetto: “Gli Usa fuori dal diritto”. Meloni: “Non siamo nel conflitto e non entreremo”

