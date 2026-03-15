Piemonte 2025 | industria crolla turismo sale

Nel 2025 in Piemonte l’occupazione si mantiene stabile con circa un milione e ottantaseimila lavoratori. Mentre il settore industriale registra un forte calo, il turismo invece registra un aumento significativo. La regione ha visto quindi un cambiamento nel quadro economico, con alcuni settori in crescita e altri in declino.

Il mercato del lavoro in Piemonte mostra nel 2025 una stabilità complessiva dell’occupazione, con un totale di un milione e ottantaseimila addetti. Tuttavia, il quadro presenta luci e ombre: mentre commercio e turismo crescono, l’industria subisce una flessione significativa che spinge la disoccupazione regionale al 6,0%. Per la primavera del 2026 le previsioni indicano un calo delle assunzioni programmate rispetto all’anno precedente. La regione registra un aumento dei disoccupati pari a tredicimila unità rispetto al 2024, creando uno scenario dove la domanda di lavoro si contrae proprio quando i giovani faticano a trovare impiego. Il tasso di disoccupazione giovanile tocca il 19,3%, un dato che richiede attenzione immediata per evitare che il potenziale umano vada disperso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte 2025: industria crolla, turismo sale Articoli correlati "Turismo e industria devono convivere"IL TERRITORIO SPEZZINO sta vivendo un momento di crescita grazie alla blue economy, che rappresenta la via per l’innovazione, lo sviluppo e la... Turismo, Pellegrino (Aidit): "Bene Santanchè, riconoscimento come industria per sviluppo""L’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione del Forum Internazionale del Turismo svoltosi oggi a Milano, ha tracciato... Altri aggiornamenti su Piemonte 2025 industria crolla turismo... Discussioni sull' argomento Lavoro in Piemonte: aumentano i posti, ma non bastano per tutti. Allarme giovani; Cresce (di poco) l’occupazione in Piemonte. Il resto d’Italia fa meglio. Arretra l’industria. Crolla il prezzo del latte, da 71 a 30 euro in 2 mesi allevatori in allarmeDopo il boom produttivo del 2025, il valore alla stalla continua a precipitare. In difficoltà soprattutto Torinese, Novarese e Cuneese ... torino.repubblica.it La produzione industriale piemontese torna a crescere nel 2025, ma Asti chiude in rossoLa regione segna un +1,4% annuo trainato da aerospazio ed elettronica. Fanalino di coda il territorio astigiano (-0,6%), penalizzato dalle difficoltà della metalmeccanica ... lavocediasti.it Venerdì ho provato a volare tra i fiori di ciliegio #torino #piemonte #jet facebook Neve record in Piemonte. L'ondata di maltempo estremo porta strade e ferrovie bloccate e incidenti. Ecco la situazione x.com