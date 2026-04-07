Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua choc a Cesano Maderno

Durante la giornata di Pasqua, a Cesano Maderno, è stato segnalato un incendio che ha interessato un crocifisso. L’episodio ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra i residenti, che hanno descritto il gesto come un attacco al sentimento religioso e all’identità della comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

di Francesca Galici – Ha gettato un’intera comunità nello sconforto quanto accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, documentato dal consigliere comunale della lista Con Bosio per Cesano, Cristiano Crippa, che ha pubblicato un video. La croce a essere stata avvolta dalle fiamme è quella dell’edicola dedicata a Gesù Crocifisso ma le cause del rogo non sono ancora state definite con certezza. Pare che non sia stato individuato un innesco per le fiamme, il che farebbe ipotizzare che non si tratterebbe di un gesto volontario quanto di un incidente, come ipotizzato dall’assessore Manuel Tarraso, parte della giunta di centrosinistra che governa le città. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogoL’incendio di un crocifisso non è mai un gesto da sottovalutare ma lo è ancora meno quando avviene nel giorno di Pasqua. Leggi anche: Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè Temi più discussi: Cesano Maderno, in fiamme il crocifisso della salita del Biulè; Cesano, brucia il crocifisso del Biulè. I social si scatenano, ma l’origine può essere accidentale; Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogo; Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè. Cesano, brucia il crocifisso del Biulè. I social si scatenano, ma l’origine può essere accidentaleL’episodio si è verificato nel pomeriggio di Pasqua. Post di condanna anche da esponenti politici che parlano di atto volontario, nonostante non ci sia alcuna certezza sulle cause del rogo ... ilgiorno.it Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del BiulèA Cesano Maderno, il crocifisso votivo in legno del quartiere Biulè è bruciano nel giorno di Pasqua. Ancora da chiarire con certezza le origini ... ilnotiziario.net Ciao a tutti! oggi sabato 04/04, all'Arcaplanet di Cesano Maderno in via Nazionale dei Giovi 45/b, ci sarà il nostro banchetto per la raccolta pappe! Saremo loro ospiti per tutta la giornata!Venite a trovarci anche con i vostri piccoli amici.. vi aspettiamo numerosi - facebook.com facebook