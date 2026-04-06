Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua choc a Cesano Maderno | indagini sulle cause del rogo

A Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, un crocifisso è stato bruciato e le fiamme hanno attirato l’attenzione delle autorità. L’incendio ha causato preoccupazione tra i residenti e sono in corso indagini per chiarire le cause dell’episodio. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato le circostanze dell’accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno esaminando i dettagli sul luogo.

L’ incendio di un crocifisso non è mai un gesto da sottovalutare ma lo è ancora meno quando avviene nel giorno di Pasqua. Ha gettato un’intera comunità nello sconforto quanto accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, documentato dal consigliere comunale della lista Con Bosio per Cesano, Cristiano Crippa, che ha pubblicato un video. La croce a essere stata avvolta dalle fiamme è quella dell’edicola dedicata a Gesù Crocifisso ma le cause del rogo non sono ancora state definite con certezza. Pare che non sia stato individuato un innesco per le fiamme, il che farebbe ipotizzare che non si tratterebbe di un gesto volontario quanto di un incidente, come ipotizzato dall’assessore Manuel Tarraso, parte della giunta di centrosinistra che governa le città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè La mostra sulle Olimpiadi a Cesano MadernoIn occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 l’Auditorium Disarò di Cesano Maderno ospita, dal 7 al 22 febbraio, la mostra fotografica "129 anni... Argomenti più discussi: Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè; Incendiato nel giorno di Pasqua il grande crocefisso in legno. Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del BiulèA Cesano Maderno, il crocifisso votivo in legno del quartiere Biulè è bruciano nel giorno di Pasqua. Ancora da chiarire con certezza le origini ... ilnotiziario.net Cesano Maderno, brucia crocifisso nel giorno di Pasqua. La destra attacca: Offesi nostri simboliUn crocifisso che prende fuoco nel giorno di Pasqua e accende le polemiche: è accaduto nella frazione Villaggio Snia di Cesano Maderno (in provincia di Monza e Brianza), dove ieri è bruciato il grande ... milano.repubblica.it Ciao a tutti! oggi sabato 04/04, all'Arcaplanet di Cesano Maderno in via Nazionale dei Giovi 45/b, ci sarà il nostro banchetto per la raccolta pappe! Saremo loro ospiti per tutta la giornata!Venite a trovarci anche con i vostri piccoli amici.. vi aspettiamo numerosi facebook