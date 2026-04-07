Crisi Sigma | A due mesi dalla chiusura ancora non pagata la cassa integrazione

Da ilpiacenza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi due mesi dalla chiusura di quattro punti vendita gestiti dal Gruppo Realco, i 60 dipendenti non hanno ancora ricevuto i pagamenti della cassa integrazione. La società Gedis, responsabile della gestione, non ha ancora versato le somme dovute, suscitando preoccupazione tra i lavoratori. La richiesta è di ottenere soluzioni chiare e rapide per regolare questa situazione di incertezza.

Chieste soluzioni concrete per 60 dipendenti dei quattro punti vendita del Gruppo Realco gestiti dalla società Gedis nel Piacentino. Incontro a Palazzo Mercanti «Chiediamo soluzioni concrete, chiare e tempestive per i 60 dipendenti dei quattro punti vendita del Gruppo Realco gestiti dalla società Gedis: a quasi due mesi di distanza dalla chiusura dei negozi di Piacenza e Castelsangiovanni, non sono ancora stati erogati i pagamenti della cassa integrazione, che costituisce uno strumento essenziale e doveroso a sostegno dei lavoratori coinvolti e per le loro famiglie. È una questione di dignità e rispetto su cui le nostre Amministrazioni continuano a tenere alta l'attenzione, insieme alle categorie Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e all'assessorato regionale al Lavoro». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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