Crisi Sigma | A due mesi dalla chiusura ancora non pagata la cassa integrazione

A quasi due mesi dalla chiusura di quattro punti vendita gestiti dal Gruppo Realco, i 60 dipendenti non hanno ancora ricevuto i pagamenti della cassa integrazione. La società Gedis, responsabile della gestione, non ha ancora versato le somme dovute, suscitando preoccupazione tra i lavoratori. La richiesta è di ottenere soluzioni chiare e rapide per regolare questa situazione di incertezza.

Chieste soluzioni concrete per 60 dipendenti dei quattro punti vendita del Gruppo Realco gestiti dalla società Gedis nel Piacentino. Incontro a Palazzo Mercanti «Chiediamo soluzioni concrete, chiare e tempestive per i 60 dipendenti dei quattro punti vendita del Gruppo Realco gestiti dalla società Gedis: a quasi due mesi di distanza dalla chiusura dei negozi di Piacenza e Castelsangiovanni, non sono ancora stati erogati i pagamenti della cassa integrazione, che costituisce uno strumento essenziale e doveroso a sostegno dei lavoratori coinvolti e per le loro famiglie. È una questione di dignità e rispetto su cui le nostre Amministrazioni continuano a tenere alta l'attenzione, insieme alle categorie Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e all'assessorato regionale al Lavoro». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: «La crisi Sigma è una delle più grosse mai affrontate», richiesta la cassa integrazione per 352 dipendenti Realco, cassa integrazione per 352 lavoratori: coinvolte la Sigma di Parma e il magazzino all'InterportoLe lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi Realco potranno aprire un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazione con... Argomenti più discussi: Crisi Realco, avanzate tre offerte per l’acquisizione. Quintavalla: Cauto ottimismo. Albasi: Ora tutelare occupazione e territori; NewPrinces sotto pressione: managment non a conoscenza di fatti negativi che giustificano crollo; L’offerta di New Princes Group per Realco. Crisi Sigma: «A due mesi dalla chiusura ancora non pagata la cassa integrazione»Chieste soluzioni concrete per 60 dipendenti dei quattro punti vendita del Gruppo Realco gestiti dalla società Gedis nel Piacentino. Incontro a Palazzo Mercanti ... ilpiacenza.it Sarà una BUONA PASQUA con Sigma! valide da Lunedì 30 Marzo a Lunedì 6 Aprile 2026. Via Verdi, 27 San Giorgio a Cremano Tel. 0815770077 Piazza Cassano , 7/8 Portici Tel. 0817768652 Corso Ponticelli, 54 BCD Napoli Tel. 0815967268 Orario - facebook.com facebook