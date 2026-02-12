La crisi Sigma è una delle più grosse mai affrontate richiesta la cassa integrazione per 352 dipendenti

La crisi della Sigma ha portato alla richiesta di cassa integrazione per 352 dipendenti. L’azienda affronta una delle difficoltà più grandi di sempre e si prepara a gestire la situazione. Intanto, l’obiettivo è favorire l’ingresso di nuovi soggetti nel settore della grande distribuzione, cercando di trovare soluzioni che possano tutelare i lavoratori e mantenere attivo il mercato.

A Bologna il Tavolo di salvaguardia occupazionale. Interessati 140 punti vendita e circa 1500 lavoratori, diretti e indiretti, svariati anche nel Piacentino. Gruppi solidi e credibili della Grande Distribuzione Organizzata pronti a intervenire «Lavoreremo, dando un contributo alla procedura concorsuale, per favorire l’ingresso di nuovi soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata. Siamo di fronte a una situazione complessa, una delle più grosse crisi che abbiamo affrontato in Emilia-Romagna negli ultimi anni. Questo sia perché riguarda un numero importante di lavoratrici e lavoratori e sia perché va a impattare i servizi per le nostre comunità, in quanto sono coinvolti punti vendita che si trovano anche in frazioni o piccoli comuni del territorio emiliano-romagnolo».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

