Realco cassa integrazione per 352 lavoratori | coinvolte la Sigma di Parma e il magazzino all' Interporto
Realco ha avviato la cassa integrazione per 352 dipendenti, coinvolgendo la Sigma di Parma e il magazzino all’Interporto. I lavoratori potranno aprire un conto dedicato con EmiliaBanca Credito Cooperativo, per anticipare le somme e ridurre i tempi di attesa. La misura riguarda l’intera forza lavoro interessata dalla crisi aziendale.
Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi Realco potranno aprire un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazione con EmiliaBanca Credito Cooperativo, così da evitare il rischio di restare alcuni mesi senza reddito in attesa dell’effettiva erogazione”. Lo annuncia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi"
Leggi anche: «La crisi Sigma è una delle più grosse mai affrontate», richiesta la cassa integrazione per 352 dipendenti
Contenuti utili per approfondire Sigma di Parma.
Temi più discussi: Crisi Realco, ultimo giorno di lavoro per i dipendenti del supermercato: Poi siamo tutti in cassa integrazione; Gruppo Realco, crisi: le priorità che hanno bisogno di risposte; Realco, cassa integrazione per 352 lavoratori: coinvolte la Sigma di Parma e il magazzino all'Interporto; Realco rassicura: Continuità di servizio garantita nei pdv Sigma, Ecu ed Economy.
Realco, accordo con EmilBanca per anticipare la cassa integrazioneREGGIO EMILIA – Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi del gruppo Realco potranno contare su un sostegno immediato grazie all’accordo con EmilBanca Credito Cooperativo per l’apertura di u ... reggionline.com
Crisi Realco, per i lavoratori un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazioneBologna - Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi Realco potranno aprire un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazione con ... piacenzasera.it
. Alcune immagini dalla riunione della Giunta camerale del 23 febbraio, nel quartier generale della Barilla di Parma, realtà simbolo dell’eccellenza imprenditoriale emiliana e della capacità di innovare partend - facebook.com facebook