Realco cassa integrazione per 352 lavoratori | coinvolte la Sigma di Parma e il magazzino all' Interporto

Realco ha avviato la cassa integrazione per 352 dipendenti, coinvolgendo la Sigma di Parma e il magazzino all’Interporto. I lavoratori potranno aprire un conto dedicato con EmiliaBanca Credito Cooperativo, per anticipare le somme e ridurre i tempi di attesa. La misura riguarda l’intera forza lavoro interessata dalla crisi aziendale.