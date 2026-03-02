Un ministro risponde alle accuse di dimissioni sollevate dopo l’attacco iraniano a Dubai. Spiega di non aver nascosto nulla, di aver scelto un volo civile per motivi familiari e di non aver richiesto scorte o scorte di sicurezza. La discussione si concentra sulle sue scelte e sulla percezione dell’opposizione, che definisce senza meriti.

«Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile. Cosa che faccio da tre anni sempre. Anche quando avevo sulla testa una taglia Wagner. Nulla di segreto. Secondo me è un esempio semmai virtuoso. Per il resto non penso che l’opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa? Perché l’Iran ha attaccato Dubai? Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così». In uno scambio di messaggi con La Stampa e una intervista a Repubblica, il ministro Guido Crosetto parla mentre rientra da Dubai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto: Chiedono le mie dimissioni perché l’Iran ha attaccato Dubai. Questa opposizione non merita nulla

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto a colpirePerché Donald Trump ha ordinato l'attacco sull'Iran? La decisione era da giorni nelle mani del presidente, che su Truth ha detto: «Il regime non...

Crosetto rientra da Dubai: "Polemiche vergognose". Ma l’opposizione attaccaLa giornata inizia con il grido, sarcastico, del generale Roberto Vannacci su Instagram: "Salviamo il soldato Crosetto".

Tutti gli aggiornamenti su Crosetto.

Argomenti discussi: I sindacati militari chiedono un confronto urgente col ministro Crosetto.

Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: Torno da solo e pago il triploIeri era rimasto bloccato negli Emirati dopo l'attacco all'Iran. Voglio evitare polemiche sull'uso del volo (ANSA) ... ansa.it

Paghi tre, prendi uno. Crosetto bonifica polemiche e imbarazzi sul rientro da Dubai con volo militareAnnuncia sui social il rientro a Roma con un volo militare, ma previene le critiche dei populisti anti-casta: Ho bonificato per mia scelta un importo ... huffingtonpost.it