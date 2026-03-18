Nel Medio Oriente, sono stati lanciati missili iraniani verso Tel Aviv mentre il regime iraniano intensifica le operazioni di ricerca e cattura di spie. La tensione tra Israele e Iran si è acuita dopo l'uccisione di due alti funzionari della Repubblica islamica in un attacco condotto dall'IDF, aprendo un nuovo capitolo nel conflitto in corso nella regione.

Continua la guerra missilistica fra Israele e Iran dopo l'uccisione chirurgica di due alti vertici della Repubblica islamica in un raid dell'IDF.. Si tratta di Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, e Gholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitari Basij sottoposte ai Pasdaran. Il capo dell'esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha minacciato vendetta per l'eliminazione di tutti "i martiri". Nella notte Teheran ha invece bersagliato con missili balistici le città israeliane uccidendo due persone nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Le bombe "hanno fatto crollare il tetto su una coppia di anziani che si trovava nella loro stanza" e, fa sapere il portavoce dell'esercito Dean Elsdunne, sfortunatamente "questa coppia non si era rifugiata nella stanza sicura quando è suonato l'allarme". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, missili iraniani su Tel Aviv. Nel regime è caccia alla spie

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