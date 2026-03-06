Meloni | Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente

Il governo italiano sta monitorando attentamente la crisi in Medio Oriente, mantenendo rapporti con alleati e partner della regione. La Premier ha dichiarato che si sta lavorando senza sosta per seguire gli sviluppi e garantire la sicurezza dei cittadini italiani. La situazione resta al centro dell’attenzione delle autorità, che continuano a tenere sotto controllo gli avvenimenti in quella parte del mondo.

ROMA - "Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani. La priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti". Lo afferma sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni. "Allo stesso tempo - aggiunge - stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

