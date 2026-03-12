Il prezzo del petrolio supera i cento dollari al barile dopo attacchi iraniani 

Oggi i prezzi del petrolio hanno superato i cento dollari al barile, dopo che l’Iran ha effettuato nuovi attacchi alle forniture in Medio Oriente e ha minacciato di compromettere l’economia globale. Nel frattempo, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha annunciato un rilascio record di greggio strategico, ma questa misura non è riuscita a contenere l’aumento dei prezzi.

