Crisi carburanti aerei la situazione di Napoli-Capodichino | nessun allarme dice Gesac

La crisi dei carburanti aerei non ha causato restrizioni a Napoli-Capodino, secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa di Gesac. Attualmente, non ci sono limitazioni nell’approvvigionamento di cherosene per gli aeroporti. Si stanno valutando negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz, con l’obiettivo di risolvere la situazione nei prossimi giorni. La compagnia ha precisato che la situazione non comporta problemi immediati per i voli in partenza dalla struttura.

"Nessuna limitazione di cherosene", fa sapere l'ufficio stampa di Gesac. Si spera in un accordo per la riapertura dello stresso di Hormuz nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crisi carburanti negli aeroporti: "Nessuna limitazione di cherosene a Capodichino" Fattorie Garofalo e Gesac, partnership rafforzata: nuovo store e spazio verde a CapodichinoFattorie Garofalo rafforza la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, con il restyling del punto vendita e la... Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Carburante a rischio. Prime limitazioni per 4 aeroporti italiani; Aerei a terra e voli cancellati? Cosa c'è di vero sulla crisi del cherosene (alla vigilia delle vacanze estive); Voli a rischio per il carburante, i chiarimenti dell'Enac su 4 aeroporti tra cui Milano Linate. Crisi carburanti negli aeroporti: Nessuna limitazione di cherosene a CapodichinoLa precisazione di Gesac arriva mentre in diversi aeroporti del Paese si registrano difficoltà nei rifornimenti ... napolitoday.it Carburanti, Gesac: «Nessuna limitazione di cherosene a Napoli Capodichino»Mentre, a causa del conflitto in Medio Oriente, dilaga l'allarme cherosene in molti aeroporti italiani (come quello di Milano ... msn.com Il Milan è arrivato a Napoli 2 pullman in transito sulla tangenziale provenienti dall’aeroporto di Capodichino. #NapoliMilan - facebook.com facebook