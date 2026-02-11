Cuba sta vivendo un momento difficile. La crisi del carburante ha raggiunto livelli critici e provoca blackout diffusi in tutta l’isola. Le autorità cercano di gestire una situazione che rischia di bloccare completamente l’economia. Nel frattempo, l’Avana punta il dito contro Trump, accusandolo di aver aggravato la crisi con le sanzioni. La gente si arrangia come può, mentre le riserve finiscono e le pompe restano ferme. La situazione si fa sempre più difficile e il paese si avvicina a un collasso energetico.

Cuba sull’Orlo del Collasso: La Crisi del Carburante e l’Ombra di Trump. La situazione a Cuba è precipitata, spingendo l’isola verso blackout senza precedenti e una paralisi economica crescente. Da lunedì 9 febbraio 2026, l’aeroporto dell’Avana si trova in una condizione critica, incapace di rifornire gli aeromobili a causa della grave carenza di carburante. Questa emergenza, che ha radici profonde, si è acutizzata a partire dalla metà del 2024, e le politiche del presidente statunitense Donald Trump giocano un ruolo centrale in questo scenario. L’aggravarsi della crisi energetica ha portato alla disattivazione di sei delle sedici centrali termoelettriche operative, incluse due delle tre più grandi del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’economia cubana è in forte crisi, in parte a causa della dipendenza dal petrolio venezuelano.

Cuba si trova in una situazione critica.

