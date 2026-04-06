L’aeroporto di Brindisi non dispone di carburante almeno fino alle 12 di domani, secondo quanto riferito dal telegiornale locale. La situazione ha portato a limitazioni anche in altri quattro scali della regione. Aeroporti di Puglia ha dichiarato che, al momento, non si configura un’emergenza, ma la mancanza di carburante sta creando disagi alle operazioni di volo.

Ne ha data notizia il tg3. L’aeroporto di Brindisi è senza carburante almeno fino a mezzogiorno di domani. Difficoltà per scarsità di carburante anche per gli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria. In altri quattro scali italiani (Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia) disponibilità limitata fino al 9 aprile. Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: “Al momento – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – non c’è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Aeroporto di Brindisi senza carburante almeno fino alle 12 di domani Limitazioni in altri quattro scali. Aeroporti di Puglia: "al momento non c'è emergenza"

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L’aeroporto di Brindisi resterà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani, 7 aprile, come indicato dai nuovi Notam (i bollettini aeronautici ufficiali) Il rifornimento è disponibile solo in quantità limitate e viene concesso esclusivamente per voli st facebook

Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara x.com