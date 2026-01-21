Gallipoli crepe e degrado minacciano le mura | Il restauro è fermo da anni

Le mura urbiche di Gallipoli, patrimonio storico della città, sono attualmente interessate da crepe e segni di degrado. La situazione, segnalata dai residenti sui social, evidenzia un fermo nei lavori di restauro ormai da diversi anni. La tutela e il recupero di questo patrimonio sono fondamentali per preservare la storia e l’identità di Gallipoli.

«Le mura urbiche di Gallipoli perdono pezzi». La segnalazione arriva tramite i social da alcuni residenti preoccupati. E le mura che circondano e proteggono la città vecchia tornano al centro del dibattito. L’allarme riguarda in particolare il tratto maggiormente esposto alle correnti marine, dove giorno dopo giorno l’azione incessante del mare e di altri fenomeni atmosferici stanno incidendo in maniera sempre più profonda su una struttura secolare che rappresenta uno dei simboli identitari della città ionica. A distanza di circa due anni resta ancora impresso nei residenti, il ricordo del distacco di due blocchi calcarei nella zona di “scirocco”, precipitati sulla passerella che costeggia il mare dell’antica città ionica, un episodio che fortunatamente non ha provocato danni o conseguenze a persone. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, crepe e degrado minacciano le mura: «Il restauro è fermo da anni» Leggi anche: Casa Serena, denuncia sui quattro anni di fermo: “Una struttura lasciata al degrado” Leggi anche: Palazzine popolari nel degrado, i residenti denunciano l’abbandono. "Rifiuti, crepe e roditori" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gallipoli, crepe e degrado minacciano le mura: «Il restauro è fermo da anni»«Le mura urbiche di Gallipoli perdono pezzi». La segnalazione arriva tramite i social da alcuni residenti preoccupati. E le mura che circondano e proteggono la città ... quotidianodipuglia.it Gallipoli, Sos per il Lanternino: l’ex faro abbandonato da 16 anniA vederlo sembra uscito da un libro di favole. Una favola dimenticata però, che nessuno racconta più. E intanto il tempo, l’usura dovuta all’aria salmastra in aggiunta al degrado degli anni che ... quotidianodipuglia.it Grazie Novoli, da Creperie Salentine c.rso Roma Gallipoli e Lecce Italia. - facebook.com facebook

