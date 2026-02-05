Lago Trasimeno in difficoltà assessore Meloni | Presto acqua anche da un canale chiuso da anni

L’assessore Meloni annuncia che entro aprile riapriranno il canale artificiale Maranzano, chiuso da anni. L’obiettivo è far arrivare acqua anche al Lago Trasimeno, che da tempo attraversa momenti di difficoltà. Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, si procederà con i lavori di consolidamento necessari a mettere in sicurezza le zone di Moiano e migliorare il flusso d’acqua. La regione lavora per trovare soluzioni rapide e concrete.

"Entro aprile, e se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, il canale artificiale Maranzano, nel comune di Città della Pieve, verrà riaperto a seguito di un intervento di consolidamento indispensabile alla messa in sicurezza di una parte del territorio di Moiano e che, come Regione.

