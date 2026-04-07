Cremona piange Luca Lottici | il 58enne è morto in un incidente nel Lazio

Cremona si trova a dover affrontare la perdita di Luca Lottici, un uomo di 58 anni originario della città e residente da tempo. Ieri sera, a Ceprano, in provincia di Frosinone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto Lottici, che ha perso la vita sul colpo. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, lasciando un vuoto nella comunità locale.

Cremona, 7 aprile 2026 – Un tragico incidente avvenuto ieri sera a Ceprano, in provincia di Frosinone, è costato la vita a Luca Lottici, 58enne cremonese d’adozione. Lottici, che da qualche tempo era tornato a vivere ad Arce, la sera di Pasquetta intorno alle 21,30, è rimasto vittima di un fuori strada in sella ad uno Scooter MbK 250. Il 58enne, secondo una prima ricostruzione (la dinamica rimane al vaglio dei carabinieri), si è schiantato contro una pianta dopo aver perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. Sul posto sono subito scattati i soccorsi, con l’intervento del personale del 118 che invano ha tentato le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona piange Luca Lottici: il 58enne è morto in un incidente nel Lazio Leggi anche: Ceprano, perde il controllo dello scooter e si schianta nella serata di Pasquetta: morto Luca Lottici Incidente stradale, morto Roberto Lunadei: la MotoGP piange l'ex pilota e meccanico di BastianiniMentre il campionato del mondo di MotoGP si appresta a tornare in pista con il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento stagionale in programma... Luca Lottici, cremonese d'adozione, muore in un incidente a CepranoUn tragico incidente è costato la vita Luca Lottici, nato a Ceprano (provincia di Frosinone) ma cremonese d’adozione e ... cremonaoggi.it Ceprano, perde il controllo dello scooter e si schianta nella serata di Pasquetta: morto Luca LotticiIncidente fatale nella sera di Pasquetta: inutili i soccorsi. Lottici, allenatore e tifoso del Frosinone, era molto conosciuto in Ciociaria. Indagini sulle cause. fanpage.it