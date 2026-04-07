Ceprano perde il controllo dello scooter e si schianta nella serata di Pasquetta | morto Luca Lottici
Nella serata di Pasquetta, un uomo ha perso il controllo dello scooter ed è rimasto coinvolto in un incidente mortale. I soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma non sono riusciti a salvargli la vita. L’uomo, noto come allenatore e tifoso del Frosinone, era molto conosciuto nella zona della Ciociaria. L’incidente si è verificato a Ceprano.
Incidente fatale nella sera di Pasquetta: inutili i soccorsi. Lottici, allenatore e tifoso del Frosinone, era molto conosciuto in Ciociaria. Indagini sulle cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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