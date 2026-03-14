Un incidente stradale si è verificato il 13 marzo 2026 a Vergiano, provocando la morte di Roberto Lunadei, ex pilota e meccanico di MotoGP originario di Rimini. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali, e la comunità del motociclismo piange la perdita di una figura nota nel settore. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’incidente è stato reso noto.

Mentre il campionato del mondo di MotoGP si appresta a tornare in pista con il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento stagionale in programma domenica 22 marzo 2026, il circus della serie iridata sta vivendo un fine settimana di lutto per la scomparsa di Roberto Lunadei. Fatale, per l'ex pilota e meccanico all'interno del paddock del Motomondiale, un incidente stradale avvenuto il 13 marzo 2026 a Vergiano, nei pressi di Rimini. Luna, questo il soprannome con cui era noto anche fra gli addetti ai lavori e i piloti, stava percorrendo la via Marecchiese in sella alla sua moto Ktm, quando si è scontrato frontalmente con una Ford Focus che procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente stradale, morto Roberto Lunadei: la MotoGP piange l'ex pilota e meccanico di Bastianini

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