Il sito web come asset economico | perché oggi incide direttamente sul valore di un’azienda

Da nuovasocieta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni il sito web è stato considerato un semplice strumento di comunicazione, una presenza digitale necessaria ma spesso marginale rispetto al cuore del business. Oggi, però, questo paradigma è cambiato in modo netto. Nel 2026 il sito web è diventato a tutti gli effetti un asset economico, capace di influenzare il valore percepito di un’azienda, la sua credibilità sul mercato e persino le sue performance finanziarie. Non si tratta solo di immagine. Sempre più spesso, investitori, partner e clienti valutano la qualità di un’azienda anche attraverso la sua presenza online. Un sito obsoleto, lento o poco chiaro può compromettere opportunità concrete, mentre una piattaforma digitale ben progettata può generare fiducia, accelerare processi decisionali e aumentare il valore complessivo del brand. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

il sito web come asset economico perch233 oggi incide direttamente sul valore di un8217azienda
© Nuovasocieta.it - Il sito web come asset economico: perché oggi incide direttamente sul valore di un’azienda

Articoli correlati

Castello di Poppi: da oggi online il nuovo sito webArezzo, 4 marzo 2026 – Da oggi è online il nuovo sito web del Castello di Poppi https://castellodipoppi.

Leggi anche: Trent’anni di RecSando: il sito web, faro puntato sul territorio

Sold by stepmom! She wed a bricklayer by mistake, only to find he’s a secret billionaire heir!

Video Sold by stepmom! She wed a bricklayer by mistake, only to find he’s a secret billionaire heir!

Una selezione di notizie su Il sito web come asset economico perché...

Discussioni sull' argomento Cosa sono gli ETP crypto?; Family office e immobiliare: il ritorno dei mattoni come asset strategico; I migliori strumenti di gestione delle vulnerabilità OSS; La Corea del Sud svilupperà un manuale pubblico per la conservazione degli asset virtuali dopo le violazioni della sicurezza.

Cerca tra news e video legati all’argomento.