Il sito web come asset economico | perché oggi incide direttamente sul valore di un’azienda

Per anni il sito web è stato considerato un semplice strumento di comunicazione, una presenza digitale necessaria ma spesso marginale rispetto al cuore del business. Oggi, però, questo paradigma è cambiato in modo netto. Nel 2026 il sito web è diventato a tutti gli effetti un asset economico, capace di influenzare il valore percepito di un’azienda, la sua credibilità sul mercato e persino le sue performance finanziarie. Non si tratta solo di immagine. Sempre più spesso, investitori, partner e clienti valutano la qualità di un’azienda anche attraverso la sua presenza online. Un sito obsoleto, lento o poco chiaro può compromettere opportunità concrete, mentre una piattaforma digitale ben progettata può generare fiducia, accelerare processi decisionali e aumentare il valore complessivo del brand. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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