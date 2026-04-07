Cremona 20enne ucciso in strada | trovato il responsabile

Un ragazzo di 20 anni è stato colpito mortalmente durante una rissa avvenuta in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. La polizia ha identificato e arrestato l’individuo ritenuto responsabile dell’aggressione. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un giovane di 20 anni è stato ucciso in un violento episodio di aggressione in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. La vittima, un cittadino egiziano, è stata colpita con ferite da arma da taglio e subìto violenza anche con sprangate, calci e pugni. Nonostante i soccorsi – automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso – il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Crema. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Crema con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Presenti anche la PM di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona. Le indagini hanno già permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane marocchino, anch’egli residente nel quartiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cremona, 20enne ucciso in strada: trovato il responsabile Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddoEnnesima tragedia per le strade di Milano dove nella mattina di venerdì 16 gennaio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora,... Riccardo pensava di avere ucciso la mamma: trovato sul fondale del porto di Civitanova il corpo del 20enne di PollenzaCIVITANOVA Nel buio del fondale del porto a mezzogiorno di ieri, dopo 38 ore di ricerche, i sommozzatori hanno localizzato e recuperato l’esile corpo... Argomenti più discussi: Cremona, 20enne ucciso in strada: trovato il responsabile; Pasquetta di sangue a Crema. Morto ventenne per strada a San Bernardino, ucciso forse con una coltellata; Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Omicidio a Crema: ucciso un giovane di 20 anni. A Pasquetta, a Gerre de' Caprioli, piccolo comune della provincia di Cremona, il menu ha sorpreso molti: nutrie alla griglia o in umido servite come piatto principale. L’iniziativa, decisamente insolita, nasce da una proposta del sindaco Michel Marchi, che invi - facebook.com facebook A Cremona, nutria alla griglia per il pranzo di Pasquetta: la proposta per contenere la specie infestante #Mattino5 x.com