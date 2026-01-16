Tragedia a Milano clochard trovato morto per strada | ucciso dal freddo

Nella mattina di venerdì 16 gennaio, a Milano, è stato ritrovato senza vita un uomo senza fissa dimora. La causa della morte sembra imputabile alle basse temperature, evidenziando ancora una volta le difficoltà e i rischi legati alla condizione di marginalità sociale. L’accaduto solleva questioni sulla tutela delle persone in situazione di emergenza e sulla necessità di interventi più efficaci.

Ennesima tragedia per le strade di Milano dove nella mattina di venerdì 16 gennaio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora, morto probabilmente a causa del freddo. Si tratterebbe di un clochard di circa 40 anni, rinvenuto in via Padova. L'allarme è scattato intorno alle 10.30. L'uomo è stato trovato sotto al ponte della ferrovia poco prima dell'intersezione con via Esterle. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Presenti anche gli agenti di polizia che stanno cercando di chiarire quanto effettivamente accaduto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Tragedia a Milano, clochard trovato morto su una panchina al parco: l'allarme lanciato da un passante Leggi anche: Un’altra tragedia tra gli invisibili. Trovato morto ai giardini, la vittima è un clochard La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Due vittime del freddo in tre giorni: l’allarme dei passanti a Cadorna, senzatetto morto in pieno centro; Andrea Colombo, l’invisibile morto di freddo e stenti in via Impastato: “Un’anima stanca e gentile che non ha mai smesso di sorridere”. Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo - Ennesima tragedia per le strade di Milano dove nella mattina di venerdì 16 gennaio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora, morto probabilmente a causa del freddo. milanotoday.it Milano, senzatetto trovato morto sotto il ponte della ferrovia in via Padova: è la terza vittima dall'inizio dell'anno - Secondo i primi accertamenti l'uomo, che dimostra circa 40 anni, potrebbe essere stato ucciso da un malore, anche a causa del freddo della nottata ... milano.corriere.it

Il freddo uccide un clochard a Cadorna - Non è stato ancora identificato il senzatetto trovato privo di vita giovedì sera nei pressi della metropolitana di Cadorna: l'uomo aveva allestito un giaciglio di fortuna, che non è però servito a rip ... rainews.it

