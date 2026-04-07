Crema muore un 20enne aggredito a sprangate Caccia ai responsabili

Un giovane di 20 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato vittima di un'aggressione nel quartiere San Bernardino di Crema. L'episodio è avvenuto nelle ultime ore e sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare gli autori dell’aggressione con sprangate.

Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione nel quartiere San Bernardino di Crema, in provincia di Cremona. Il ragazzo, uno straniero, sarebbe stato colpito con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello e da un pesante corpo contundente. L’aggressore, anche lui straniero, sempre secondo quanto appreso, sarebbe già stato identificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il giovane di 20 anni aggredito è di origini nordafricane. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30. Colpito a sprangate. Il ragazzo sarebbe stato colpito anche con una spranga. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Crema e del Nucleo investigativo di Cremona, coordinati dalla procura. 🔗 Leggi su Open.online Aggredito a sprangate a Crema, 20enne muore in ospedale: si cerca l’assassino tra i giovani della zonaUn 20enne è stato colpito a sprangate e ferito con un'arma da taglio in mezzo alla strada a Crema (Cremona). Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. Temi più discussi: Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale; Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada. Aggredito a sprangate a Crema, 20enne muore in ospedale: si cerca l’assassino tra i giovani della zonaUn 20enne è stato colpito a sprangate e ferito con un’arma da taglio in mezzo alla strada a Crema (Cremona). Dopo essere stato trasferito d’urgenza in ospedale, il 20enne è deceduto poco dopo il ... fanpage.it Crema, 20enne accoltellato in strada muore dopo il ricovero: caccia all’aggressoreNotte di violenza nel quartiere San Bernardino della cittadina cremasca. Indagini in corso per rintracciare l’aggressore in fuga. quibrescia.it Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale x.com Crema, ragazzo di 20 anni muore dopo un’aggressione. Identificato un coetaneo Un ragazzo di 20 anni è morto a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato violentemente aggredito la scorsa notte. Il grave episodio si è verificato in via Brescia, nel qu - facebook.com facebook