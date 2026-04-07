Crema accoltellato e preso a sprangate in strada | 20enne muore in ospedale

Un giovane di 20 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno e ha coinvolto un coltello e una sprangata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal ragazzo sono risultate troppo gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sui motivi e sui responsabili dell'episodio.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. I fatti risalgono alle 22.30 di ieri sera. La vittima è un cittadino egiziano, che sarebbe stato colpito con arma da taglio e poi preso a calci e sprangate. Inutili i tentativi di rianimarlo.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Crema, 20enne aggredito in strada muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla... Temi più discussi: Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Crema, 20enne accoltellato in strada muore dopo il ricovero: caccia all’aggressore. Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaIl giovane di origine egiziana è deceduto in ospedale dopo la barbara aggressione nel quartiere San Bernardino. L’assassino sarebbe già stato identificato ... ilgiorno.it Crema, 20enne accoltellato in strada muore dopo il ricovero: caccia all’aggressoreNotte di violenza nel quartiere San Bernardino della cittadina cremasca. Indagini in corso per rintracciare l’aggressore in fuga. quibrescia.it Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com Bomboloni alla crema morbidissimi e super golosi chi ne vuole uno Ricetta https://blog.giallozafferano.it/ricettiamoconmary/bomboloni-di-patate-alla-crema/ - facebook.com facebook