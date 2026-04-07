Aggredito a sprangate a Crema 20enne muore in ospedale | si cerca l'assassino tra i giovani della zona

Un giovane di 20 anni è stato aggredito con una sprangata e ferito con un'arma da taglio in una strada di Crema. Dopo l'intervento dei soccorritori, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le autorità stanno cercando di identificare e rintracciare il responsabile, che sarebbe tra i giovani della zona. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Un 20enne è stato colpito a sprangate e ferito con un'arma da taglio in mezzo alla strada a Crema (Cremona). Dopo essere stato trasferito d'urgenza in ospedale, il 20enne è deceduto poco dopo il ricovero. Si cerca l'assassino tra i giovani della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. Crema, 20enne aggredito in strada muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. Temi più discussi: Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Marittimo preso a sprangate nei vicoli: un arresto per tentato omicidio. Aggredito a sprangate a Crema, 20enne muore in ospedale: si cerca l’assassino tra i giovani della zonaUn 20enne è stato colpito a sprangate e ferito con un’arma da taglio in mezzo alla strada a Crema (Cremona). Dopo essere stato trasferito d’urgenza in ospedale, il 20enne è deceduto poco dopo il ... fanpage.it Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale(ANSA) – CREMA, 07 APR – Un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di C ... espansionetv.it Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com Prof aggredito a scuola, il papà lo colpisce con uno schiaffo e la mamma lo minaccia: «Ti ammazzo». Multa di 1350 euro ai due genitori - facebook.com facebook