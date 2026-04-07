Crema aggredito in strada a sprangate | muore in ospedale a 20 anni

Un giovane di 20 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino di Crema. Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito con una spranga e un’arma da taglio. L’aggressione si è verificata in un'area residenziale della città, ma non sono ancora noti i motivi o eventuali responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Il giovane sarebbe stato colpito con una spranga e con un’arma da taglio nel quartiere San Bernardino di Crema. Sono in corso le indagini dei carabinieri tra i ragazzi della zona È morto in ospedale il ragazzo di 20 anni aggredito nella tarda serata di ieri a Crema, in provincia di Cremona. Il giovane è stato trovato a terra in condizioni gravissime in una via del quartiere San Bernardino. L’allarme è scattato poco dopo le 22.30, quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza del ragazzo incosciente sull’asfalto. Soccorso del 118, il ventenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crema, aggredito in strada a sprangate: muore in ospedale a 20 anni Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. Temi più discussi: Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l'aggressore, indagini in corso; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corsoBrutale omicidio a San Bernardino: 20enne egiziano ucciso con spranga e coltello, l'aggressore marocchino è ricercato ... ilfattoquotidiano.it Crema, ventenne ucciso in strada a colpi di spranga: è caccia all’aggressoreIl ragazzo colpito con una spranga ed una arma da taglio nel quartiere San Bernardino. Le indagini dei carabinieri tra i giovani della zona ... affaritaliani.it Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale x.com Crema, ragazzo di 20 anni muore dopo un’aggressione. Identificato un coetaneo Un ragazzo di 20 anni è morto a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato violentemente aggredito la scorsa notte. Il grave episodio si è verificato in via Brescia, nel qu - facebook.com facebook