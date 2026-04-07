Un giovane di 20 anni è deceduto in ospedale a seguito di un’aggressione avvenuta in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore e le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dei fatti. La vittima era stata soccorsa poco dopo l’aggressione, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta cercando di raccogliere testimonianze sul caso.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. I fatti risalgono alle 22.30 di ieri sera. La vittima è un cittadino egiziano, che sarebbe stato colpito con arma da taglio e poi preso a calci e sprangate. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto, oltre ai carabinieri di Crema, è arrivato anche l’elisoccorso diretto all’ospedale Maggiore, dove il giovane è morto. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Crema, malore in strada: 38enne si accascia e muoreNonostante il rapido intervento del personale medico del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

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Temi più discussi: Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l'aggressore, indagini in corso; Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita.

Crema, 20enne aggredito in strada muore in ospedale(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema. I fatti risalgono alle 22.30 di ieri sera. La vittima è un cittadino egiziano, c ... ilnapolionline.com

Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San BernardinoHa lottato tutta la notte, ma le ferite riportate erano troppo gravi. E' morto il ragazzo di 20 anni colpito selvaggiamente, forse con una spranga a Crema, la sera di Pasquetta. tg.la7.it

Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com

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