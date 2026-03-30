Crema malore in strada | 38enne si accascia e muore
Un uomo di 38 anni è morto questa mattina dopo essersi accasciato in strada a Crema. Nonostante l'intervento immediato del personale del 118, i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore che ha portato alla morte. La salma è stata affidata alle autorità competenti per gli accertamenti.
Nonostante il rapido intervento del personale medico del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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