Crema malore in strada | 38enne si accascia e muore

Un uomo di 38 anni è morto questa mattina dopo essersi accasciato in strada a Crema. Nonostante l'intervento immediato del personale del 118, i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del malore che ha portato alla morte. La salma è stata affidata alle autorità competenti per gli accertamenti.