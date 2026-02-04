Crédit Agricole in Italia | utile netto a 1.402 milioni e oltre 6 milioni di clienti

Il gruppo Crédit Agricole in Italia ha chiuso il 2025 con un utile netto di 1.402 milioni di euro. La banca conta ora più di 6 milioni di clienti e continua a rafforzarsi nel mercato italiano. I risultati dimostrano che l’istituto riesce a tenere il passo nonostante le sfide del settore.

Nel 2025 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 1.402 milioni di euro – di cui 1.097 milioni di euro di pertinenza del Gruppo – confermando l’Italia come secondo mercato domestico del Gruppo Crédit Agricole, con un contributo che rappresenta il 14% degli utili complessivi. Per Crédit Agricole in Italia utile netto pari a 1.402 milioni di euro. «L’attività del Gruppo ha mostrato durante l’anno solidità, resilienza e capacità di crescita equilibrata, sostenuta da una dinamica positiva dei ricavi che hanno superato i 5,1 miliardi di euro (+1% aa). Questo risultato riflette l’efficacia del modello di business, grazie ad una presenza capillare nei principali segmenti di mercato, dalla bancassicurazione al risparmio gestito, dal credito al consumo al finanziamento al settore automotive e ai servizi alle imprese, ciascuno caratterizzato da modelli operativi altamente specializzati ed integrati attraverso forti sinergie commerciali», si legge in un comunicato del Gruppo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

