Credevo fosse una moto | Sénéchal racconta l'impressionante attacco di Pogacar al Giro delle Fiandre

Durante il Giro delle Fiandre, Florian Sénéchal ha descritto un momento in cui il ciclista sloveno ha accelerato improvvisamente sulle ultime rampe. Sénéchal ha detto di aver pensato inizialmente che si trattasse di una moto, ma poi si è reso conto che si trattava di Pogacar che cercava di scardinare il gruppo. L’episodio si è verificato nel tratto finale della corsa, lasciando tutti senza parole.

Florian Sénéchal, ciclista francese e compagno di squadra di Van der Poel, ha raccontato del momento in cui Pogacar ha deciso di fare la differenza sulle rampe fiamminghe dell'ultima Ronde: "Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Volava in salita controvento come una moto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica... Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026. Argomenti più discussi: TALKING POINTS - Sono io che sto mancando, non la moto; Rivola: 'Aprilia oggi è la moto di riferimento, i numeri dicono questo'. Video; Aprilia non si nasconde più, orgoglio Rivola: Siamo la moto di riferimento. Lo dicono i numeri; Massimo Rivola: Aprilia adesso è la moto di riferimento, ma non siamo ancora i favoriti per il titolo. La Fiat Panda Più Rara Che Vedrai Oggi! Credevo fosse una coincidenza, ma i colori di questa Panda Alessi in edizione limitata sono letteralmente il mio destino. Voi quanto la paghereste #FiatPanda #PandaAlessi #AutoDaCollezione #AutoEpoca #Car - facebook.com facebook