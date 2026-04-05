Pogacar pigliatutto trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta

Il ciclista sloveno ha vinto per la terza volta la classica belga, corsa il 6 aprile 2026. La competizione, lunga 271 km, è partita da Anversa e si è conclusa a Oudenaarde. La gara si è svolta nella regione fiamminga, coinvolgendo numerosi atleti professionisti. La vittoria è arrivata a distanza di poche settimane dalla sua precedente affermazione in un’altra monumento del ciclismo.

(Adnkronos) – Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 271 km. Lo sloveno della Uae team Emirates si impone in solitaria davanti all'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), che si stacca sull'ultimo passaggio sull'Oude Kwaremont a circa 20 km dal traguardo. A completare il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hasgrohe). Pogacar realizza anche la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione, un'impresa riuscita solo a Eddy Merckx nel 1969 e nel 1975. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo Leggi anche: Tadej Pogacar li stacca uno dopo l’altro e firma il tris al Giro delle Fiandre Si parla di: Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta. Pogacar trionfa alla Milano-Sanremo dopo un caduta, beffando Pidcock: finale al cardiopalmaMILANO – Basta uno spiraglio minimo per decidere una corsa infinita. Dopo quasi 300 chilometri, Tadej Pogacar trova lo spazio giusto e conquista la Milano-Sanremo. Sul traguardo di via Roma supera Tom ... laprovinciadivarese.it Milano Sanremo, il trionfo di Pogacar: Finalmente ce l’ho fatta. Nibali lo esalta: Tadej anche meglio di MerckxIl campione del mondo cade, si rialza, rimonta e vince la sua prima Classicissima con un’impresa: Non ho ancora realizzato di aver vinto davvero, mi ci vorrà ... ilsecoloxix.it