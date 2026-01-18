Crea il tuo anno Stra-Ordinario

Crea il tuo anno Stra-Ordinario è un percorso pensato per trasformare le intenzioni in azioni concrete. Attraverso motivazione, metodo e piccoli passi, puoi smettere di rimandare e iniziare a realizzare i tuoi obiettivi. In una chiacchierata con Monica Bruni, Business Designer, Coach e Strategist, scoprirai come rendere il nuovo anno un’opportunità reale di cambiamento e crescita, senza promesse vuote o aspettative irrealizzabili.

.Come passare dall'intenzione all'azione con motivazione, metodo e piccoli passi per smettere di rimandareUna chiacchierata con Monica Bruni, Business Designer, Coach e StrategistOgni anno, tra dicembre e gennaio, ci raccontiamo la stessa storia: "Il prossimo sarà.

