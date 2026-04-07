CPU Bartlett Lake su Z790 | l’AI sblocca l’impossibile BIOS

Recentemente, un esperimento di modding ha permesso l’avvio di una CPU Bartlett Lake su una scheda madre Z790. L’operazione ha superato i blocchi del firmware grazie all’uso di un’intelligenza artificiale. Questa procedura ha consentito di far partire un componente hardware che solitamente non è compatibile con quella scheda madre. Nessuna modifica hardware è stata documentata, e il risultato è stato ottenuto esclusivamente tramite l’intervento di un’intelligenza artificiale.

Un esperimento di modding ha permesso l’avvio di una CPU Bartlett Lake su una scheda madre Z790, superando i blocchi del firmware grazie al supporto di un’intelligenza artificiale. L’operazione dimostra come le limitazioni hardware siano spesso barriere software aggirabili. Il cuore della sfida tecnica riguardava l’utilizzo di un processore appartenente alla famiglia Bartlett Lake, caratterizzato da una configurazione a P-core. In condizioni standard, questo chip non è previsto per funzionare su una motherboard basata sul chipset Z790, rendendo impossibile l’avvio del sistema operativo senza interventi esterni. L’ostacolo principale risiede nel BIOS moderno, implementato come UEFI, che gestisce l’inizializzazione dell’hardware tramite moduli specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CPU Bartlett Lake su Z790: l’AI sblocca l’impossibile BIOS Meta punta su NVIDIA: investimenti massicci in CPU, GPU e networking per l’AI del futuro.Meta e NVIDIA hanno siglato una partnership pluriennale che trasformerà l'infrastruttura di intelligenza artificiale di Meta, con un investimento... Meta punta su NVIDIA: accordo pluriennale per infrastruttura AI, CPU Grace e sviluppo di “superintelligenza personale”.NVIDIA Riconquista Meta: Una Svolta Epocale nel Mercato dell’Intelligenza Artificiale La competizione nel settore dell’intelligenza artificiale ha un... Temi più discussi: CPU Intel bloccata? Un utente usa l'AI e rompe ogni limite; AI modifica funzionamento BIOS: esperimento sorprendente; Il modder ottiene una CPU Intel Bartlett Lake da postare su una Z790 con un BIOS modificato dall'intelligenza artificiale; Il modder avvia Windows 11 con la CPU Intel Bartlett Lake AI-centrica utilizzando la scheda madre Z790. Il modder avvia Windows 11 con la CPU Intel Bartlett Lake AI-centrica utilizzando la scheda madre Z790Un modder hardware su Overclock.net riferisce di aver avviato con successo Windows 11 sulla CPU Core 9-273PQE Bartlett Lake di Intel, disponibile solo per gli OEM, utilizzando una scheda madre Asus ... notebookcheck.it Il modder ottiene una CPU Intel Bartlett Lake da postare su una Z790 con un BIOS modificato dall'intelligenza artificialeUn modder di PC, kryptonfly, ha utilizzato la riscrittura del BIOS assistita da Claude AI per iniettare il microcodice mancante e far sì che la CPU Core 9-273PQE Bartlett Lake di Intel, disponibile ... notebookcheck.it Kai Bartlett you are One of the best paddler of the outrigger world family. My condolences to your family. You ARE!!.. because your spirit Will survive Forever in our friendships. You Will paddle with Karel Tresnak J...in the Sky over us. Mauro Rossetti Kai Wilding - facebook.com facebook