Ufficio postale ancora chiuso | Per evento criminoso Ma i cittadini si lamentano

L’ufficio postale di Staggia Senese resta chiuso da oltre un mese e mezzo. La motivazione ufficiale è un

Un ufficio postale non ancora riaperto, dopo il colpo dei malviventi dello scorso 20 dicembre. "A Staggia Senese restiamo al momento privi di un servizio fondamentale", affermano alcuni tra gli abitanti che si sono rivolti a La Nazione per evidenziare il problema con il quale si trovano a fare i conti da circa un mese e mezzo. Un avviso è collocato all’ingresso della struttura di via Prato, che ha sede in pratica all’interno di una piccola superficie commerciale - bar, supermercato, ristorante, uno studio professionale, un negozio - della popolosa frazione poggibonsese. Si fa riferimento alla temporanea chiusura fino al 28 febbraio 2026 "per evento criminoso".🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Staggia Senese

L’ufficio postale di Grazzanise è temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

A Savignano sul Rubicone, l’ufficio postale rimane chiuso, causando notevoli disagi ai cittadini.

Ultime notizie su Staggia Senese

