Nuovo impianto fotovoltaico così l' ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile

Il nuovo impianto fotovoltaico installato all'ufficio postale di Vigarano Mainarda riduce i costi energetici e valorizza l’uso di energia rinnovabile. La causa è l’intervento di Poste Italiane, che ha scelto di migliorare l’efficienza del punto di servizio. Il sistema consente di alimentare le apparecchiature con energia pulita, contribuendo alla sostenibilità ambientale del territorio. La modifica permette di risparmiare sulla bolletta e di rispettare le nuove normative energetiche. L’ufficio postale ora ha una gestione più moderna e responsabile.

Prosegue il progetto 'Smart building' nel territorio ferrarese: previsti ampi risparmi. I dati A Vigarano Mainarda l’ufficio postale diventa più efficiente e sostenibile grazie al progetto ‘Smart Building’, avviato da Poste Italiane nel territorio ferrarese. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, garantirà l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale. Adattando l'illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nuovo volto per l’ufficio postale di Santa Sofia: più servizi digitali e comfortL’ufficio postale di Santa Sofia in via della Repubblica 4 sarà soggetto a lavori di ammodernamento, con l’obiettivo di potenziare i servizi digitali e migliorare il comfort ambientale.

