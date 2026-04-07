Il mosaicismo confinato alla placenta è una condizione in cui alcune cellule placentari presentano alterazioni cromosomiche, mentre il feto è sano. Questa diagnosi si ottiene dopo test come l’amniocentesi, che analizza il liquido amniotico, e può essere confermata o esclusa tramite altre analisi genetiche. La scoperta si verifica spesso in seguito a test prenatali come il NIPT, che può indicare un rischio di anomalie cromosomiche.

Buongiorno dottore, ho fatto l’amniocentesi dopo un NIPT positivo per Trisomia 13. L’amniocentesi è risultata negativa (feto sano), ma il genetista ha parlato di “mosaicismo confinato alla placenta”. In quel momento ero molto agitata e non ho ben capito cosa significa, quindi chiedo a lei: ci sarà qualche problema per il mio bambino o c’è il rischio che nasca con problemi? Grazie se vorrà rispondermi. Salve signora, la rassicuro: “mosaicismo confinato alla placenta” significa che la trisomia riscontrata dal NIPT è presente solo nella placenta e non nel feto, a “mosaico”, cioè soltanto in alcune cellule. Quindi può stare serena e godersi la gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cos’è il mosaicismo confinato alla placenta?”

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