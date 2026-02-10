partoriente operata con rara patologia della placenta

Alla fine, i medici dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio hanno portato a termine con successo un intervento su una donna in gravidanza affetta da una rara patologia della placenta. È la prima volta che si esegue un’operazione del genere in questa struttura, e tutto è andato bene. La partoriente ora sta bene e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Eseguito con successo per la prima volta all’ Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio un intervento chirurgico su una partoriente con una rara patologia della placenta. Madre e neonato stanno bene. L’operazione riguardava nel dettaglio una placenta cosiddetta ‘accreta’, una condizione clinica rara e potenzialmente gravissima che la vede fortemente aderente all’utero materno. A svolgerla è stata l’équipe multidisciplinare di Ostetricia e Ginecologia (foto), in collaborazione con i servizi di Radiologia Interventistica e di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria. "La paziente e il neonato sono in buone condizioni cliniche e il decorso post-operatorio della madre è proceduto regolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stato eseguito per la prima volta un intervento innovativo su una donna con una rara patologia alla placenta.

Una donna di 43 anni ha recentemente coronato il sogno di diventare madre, superando una grave patologia placentare, l’accretismo placentare.

