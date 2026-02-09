Rara patologia alla placenta intervento innovativo a Reggio Emilia | mamma e neonato stanno bene

Questa mattina all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stato eseguito per la prima volta un intervento innovativo su una donna con una rara patologia alla placenta. La madre e il neonato stanno bene e sono stati già trasferiti in reparto. L’operazione è stata possibile grazie a una tecnica all’avanguardia e segna un passo avanti nella cura di queste complicanze rare ma rischiose.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 – Eseguito con successo per la prima volta all' Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio un intervento chirurgico su una partoriente con una rara patologia della placenta. "Madre e neonato stanno bene", fanno sapere dall'Ausl. L'operazione riguardava nel dettaglio una placenta cosiddetta ' accreta', una condizione clinica rara e potenzialmente gravissima che la vede fortemente aderente all'utero materno. A svolgerla è stata l'équipe multidisciplinare di Ostetricia e Ginecologia, in collaborazione con i servizi di Radiologia Interventistica e di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria.

