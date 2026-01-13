Verona Bologna ecco la decisione ufficiale sulla trasferta | come richiedere il rimborso del biglietto

Il 13 gennaio 2026, Bologna ha annunciato ufficialmente il divieto di trasferta a Verona per tutti i residenti nella provincia. La vendita dei biglietti era già stata sospesa in precedenza. In questa guida, spiegheremo come richiedere il rimborso del biglietto acquistato, fornendo le informazioni necessarie per gestire la pratica in modo semplice e chiaro.

Bologna, 13 gennaio 2026 - Ora è ufficiale: la trasferta di giovedì a Verona è stata vietata a tutti i residenti nella provincia di Bologna ( era già stata sospesa la vendita degli biglietti ). Così ha deciso il Casms, ovvero l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che in seguito agli episodi relativi nel corso dell'ultima trasferta dei rossoblù a Como ha deciso di vietare la trasferta. Non a tutti però: i tifosi rossoblù residenti fuori provincia potranno regolarmente seguire la squadra. Divieto di vendita dei biglietti. Sul sito del club scaligero si legge cosi: "Per l’incontro di calcio di Serie A Hellas Verona-Bologna del 15 gennaio 2026, in seguito a quanto accaduto a Como in occasione di Como-Bologna il 10 gennaio 26, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti nella Provincia di Bologna con annullamento e rimborso dei biglietti di accesso allo stadio eventualmente già venduti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verona Bologna, ecco la decisione ufficiale sulla trasferta: come richiedere il rimborso del biglietto Leggi anche: Verona Bologna, ecco la decisione ufficiale sulla trasferta: chi potrà andare allo stadio? Leggi anche: Calcio, Napoli-Verona: la decisione del prefetto sulla trasferta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bologna, tifosi con il fiato sospeso: bloccata la vendita per Verona dopo gli scontri a Como; Perché Orsolini è uscito all'intervallo di Bologna-Atalanta: Infortunio o scelta tecnica? La decisione di Italiano; Fantacalcio, gol di McTominay o autogol di Valentini: la decisione della Lega; Bologna, ufficiale: arriva la cessione a titolo definitivo. Verona Bologna, ecco la decisione ufficiale sulla trasferta: chi potrà andare allo stadio? - A molti tifosi verrà rimborsato il biglietto della partita che si terrà il 15 gennaio ... msn.com

